Semana de Conscientização no Trânsito será realizada em Três Lagoas

A próxima semana, do dia 24 a 28, será voltada para a educação no trânsito, pois acontecerá a 3ª edição da Semana de Conscientização no Trânsito (Secont), com a participação de aproximadamente 500 servidores, condutores públicos municipais, principalmente aqueles que conduzem veículos oficiais da Prefeitura de Três Lagoas.

O evento é promovido pela administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), e tem como objetivo contribuir efetivamente na redução dos acidentes, através da conscientização e do conhecimento quanto à proteção da vida no trânsito.

As primeiras edições da ação aconteceram nos anos de 2018 e 2019, mas por conta da pandemia da Covid-19, foi paralisada e, neste ano, o evento retorna e será realizado no Sest/Senat. O motivo de ser realizado em julho, segundo a organização, é que no dia 25 é celebrado o Dia do Motorista, que é o foco da semana.

Serão cinco dias com palestras do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), Serviço de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

De acordo com a Semad, a pasta identificou que a melhor forma de cuidar do motorista e ter um trânsito seguro é a educação preventiva, pois isso desenvolve no servidor municipal a atenção e a percepção, aplicando-as à obediência à sinalização de trânsito, colaborando assim para a formação de comportamentos seguros na condução de veículos.