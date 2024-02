Semana inicia com céu ensolarado e probabilidade de chuva em Três Lagoas

Em Mato Grosso do Sul, a semana inicia com previsão de céu ensolarado e variação de nebulosidade, porém, devido a combinação de calor e umidade, podem ocorrer pancadas de chuva típicas do Verão.

"Onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho, não passa de aumento de nebulosidade", explica a meteorologista e a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Valesca Fernandes.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22°C e, a máxima, de 32°C. Em Paranaíba, os registros indicam 22°C como mínima e 30°C como máxima. Aparecida do Taboado apresenta variações de temperatura entre 22°C e 32°C. Inocência registra 21°C e 29°C. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21°C, enquanto a máxima atinge 31°C.