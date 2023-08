Semana Jurídica da Aems terá ciclo de palestras e minicursos

No dia 14 de agosto inicia-se a Semana Jurídica da Aems (Faculdade Integrada de Três Lagoas). É uma semana com várias ações e palestras, que ocorre desde o surgimento do curso de Direito, na faculdade, e é aberta para todo o público.

O evento irá abordar sobre o “Agosto Lilás”, mês voltado para ações contra a violência à mulher. O Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) e a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) também vão participar, divulgando informações importantes sobre o atendimento feito às vítimas e suas famílias.

Além disso, o encontro contará com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A Semana Jurídica irá ocorrer entre os dias 14 e 17 de agosto, com início às 19h, no anfiteatro da Aems, que fica na avenida Ponta Porã, número 2750, no Distrito Industrial.

Confira a reportagem abaixo: