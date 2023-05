Semana Nacional de Conciliação Trabalhista é realizada em Três Lagoas

Começa nesta segunda-feira a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, o tema para a edição deste ano é “A um passo da solução”.

Só em Mato Grosso do Sul, os centros de conciliação de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas pautaram quase 300 processos. O objetivo é mostrar que a conciliação é o melhor caminho para solucionar os problemas que envolvam empregados e empregadores.

Segundo dados do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, em 2022, o órgão ficou em primeiro lugar entre os tribunais, com 5.500 pessoas atendidas em 1.423 audiências que resultaram em 569 acordos firmados, com R$17,5 milhões de reais pagos aos trabalhadores.

Às audiências serão realizadas nesta semana de forma presencial e também virtual. Nesta segunda-feira já foram pautados 51 processos, mas no decorrer da semana o número deve aumentar.

