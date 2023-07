Semana será de chuva e frio em Mato Grosso do Sul

Depois de mais de 20 dias de estiagem, as chuvas devem voltar em Mato Grosso do Sul nesta semana, quando ocorre uma mudança no tempo.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e até mesmo tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões Sul e Leste do Estado.

Além disso, após a passagem da frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas a partir da quinta-feira.

