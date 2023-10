Semana será de tempo instável em Três Lagoas

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (9), aponta para possibilidade de fortes chuvas, causadas pelo avanço de uma frente fria sobre o território do estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 29°C. O céu está parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, em algumas regiões do município.

Anaurilândia registra temperatura mínima de 19°C e máxima de 29°C; em Paranaíba, irá variar entre 21°C e 29°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 21°C e máxima de 28°C; em Inocência, a mínima será de 20°C e máxima de 29°C; por fim, Água Clara terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C.