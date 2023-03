SEMEA divulga programação de ações da Semana Mundial da Água

Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água e, para conscientizar as novas gerações sobre a preservação desse bem tão valioso para a sobrevivência do planeta, o setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) organizou diversas ações durante esta semana.

Na quarta-feira (22), crianças e adolescentes dos Serviços de Convivências e Fortalecimento de Vínculos SCFV Pelotão Mirim e Patrulha Florestinha vão conhecer o laboratório de análise da água na UFMS, manhã e tarde.

Na quinta-feira (23), a SEMEA e Sanesul realizam palestra de educação ambiental também no CRASE Coração de Mãe. Para encerrar, o laboratório de água da UFMS recebe a visita de 60 adolescentes participantes do Projeto Candeias.

O secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Mauro De Grandi, destaca que com estas ações a SEMEA tenta despertar a preocupação das futuras gerações com as questões de preservação ambiental.

“Nosso objetivo é mostrar a realidade atual do nosso meio ambiente e as causas drásticas que o planeta passará caso haja a escassez de água. A intenção é tornar essas crianças e jovens mais participativos e multiplicadores do cuidado e preservação”, concluiu.