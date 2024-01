Semec abre inscrições para passe estudantil de transporte público em Três Lagoas

As inscrições para o passe escolar para o transporte público municipal ficam abertas até o dia 2 fevereiro, em Três Lagoas. Para aqueles que gostariam de realizar o cadastramento, é necessário ir até Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), munidos com os seguintes documentos:

Comprovante de matrícula (atestado escolar)

Continue Lendo...

Comprovação da distância mínima de 2.000 (dois mil) metros entre a residência do estudante e a unidade escolar, seguindo os traçados das vias públicas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cópia do RG ou da certidão de nascimento do estudante

Cópia do RG do responsável pelo estudante

Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo aluno (inferior a 30 dias de vencimento)

Para aqueles que vão fazer o recadastramento, é necessário levar o cartão do passe para ser atualizado anualmente.

Em 2023, foram atendidos 850 estudantes. Além disso, 120 pais acompanharam os filhos no ônibus. Para crianças com idades entre 5 e 12 anos, é permitido que o pai ou responsável os acompanhe no ônibus tanto na ida quanto na volta.

A Semec fica localizada na rua Alexandre Costa, número 130, Centro. Para mais informações, o telefone para contato é telefone: (67) 3929 1484.

Veja a reportagem abaixo: