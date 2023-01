Senac de Três Lagoas abre vagas em cursos gratuitos; saiba quais

A unidade do Senac Três Lagoas está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos, com dez vagas disponíveis. Os cursos têm início no mês de março e as inscrições devem ser feitas no Senac, que fica na avenida Antônio Trajano, 216, no Centro, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira.



Os cursos oferecidos são Assistente de Pessoal, com uma vaga, e Multiplicadores em Higiene de Alimentos, com nove vagas. As inscrições ficam disponíveis enquanto durarem as vagas, que são garantidas por ordem de inscrição do candidato. Para se inscrever o interessado precisa atender aos pré-requisitos dos cursos, disponíveis nos editais, no site da instituição.



Os cursos são realizados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e trabalhador.

Outras informações podem ser obtidas no site ms.senac.br/cursosgratuitos, pelo telefone (67) 3509-5100 ou pelo WhatsApp, no link: https://bit.ly/whatssenac.