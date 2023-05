Senac de Três Lagoas oferece curso técnico em florestas

A unidade do Senac em Três Lagoas está com inscrições abertas para o curso técnico em florestas, uma área de atuação em ascensão, e ótima oportunidade para quem busca inserção no mercado de trabalho.

O curso técnico em florestas, com início dia 17 de maio, habilita o profissional para as competências que possibilitam a exploração de florestas de forma legal e responsável, exercendo processos e procedimentos com tecnologias e atividades que devem ser planejadas e executadas com cuidado, à luz da legislação vigente. As aulas serão realizadas no período noturno.

O curso técnico é mais rápido que uma faculdade e prepara o aluno para exercer a profissão, abrindo novas oportunidades de trabalho e emprego em curto prazo de tempo.

O Senac fica na avenida Antônio Trajano, 216, no Centro.

Outras informações pelo telefone (67) 3509-5100 ou no site: Cursos Técnicos.