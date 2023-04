Senac oferece 18 vagas em curso gratuito de assistente administrativo

Estão abertas as inscrições para o curso de assistente administrativo, na cidade de Ribas do Rio Pardo, que será oferecido pelo Senac Três Lagoas, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

O curso será realizado no período noturno (18h30 às 21h55), na unidade móvel do Senac, em frente ao Cras central, na Rua José Coleto Garcia, 1430 – Ribas do Rio Pardo, com previsão de início no dia 11 de maio.



Podem inscrever-se pessoas com idade mínima de 14 anos, com ensino fundamental (mínimo 6º ano), além de documentos pessoais. O PSG visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e trabalhador.



As inscrições devem ser feitas no Cras central, das 8h às 17h, ou de forma online (https://bit.ly/3UUpLTw), enquanto durarem as vagas, que são garantidas por ordem de inscrição.



Outras informações no link: https://bit.ly/3otclld ou pelo telefone (67) 3509-5100.