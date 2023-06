Quem busca por capacitação ou pretende ampliar o mercado de trabalho deve aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senac de Três Lagoas, que está com inscrições abertas para diversas áreas, no segundo semestre do ano. Inclusive, com a nova indústria que será instalada no município de Inocência, diversas oportunides estão previstas para o município. O gerente do Senac, Ivan Murgi, participou do programa RCN Notícais, nesta segunda-feira (26).

Confira a entrevista abaixo: