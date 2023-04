Senac Três Lagoas oferece qualificação em curso na área da beleza

O Senac Três Lagoas está com inscrições abertas para o curso na área da beleza, Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas por meio da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente. As aulas têm início dia 24 de abril.



O curso tem carga horária de 24 horas e será realizado de segunda à sexta-feira, das 18h45 às 22h. De acordo com o provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, o Brasil é o quarto principal mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Japão, respectivamente.



O Senac fica na avenida Antonio Trajano, número 216, no Centro. Outras informações no site: http://ms.senac.br/treslagoas, pelo telefone (67) 3509-5100 ou pelo WhatsApp, no link: https://bit.ly/whatssenac.