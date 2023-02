Senac Três Lagoas oferece qualificação em curso na área de TI

O Senac de Três Lagoas inicia o ano com oportunidade de qualificação na área da Tecnologia da Informação, um das mais promissoras nos últimos anos. O curso Introdução à Informática - Windows e Office tem início dia 13 de fevereiro e está com 25% de desconto.



A formação propicia ao aluno o conhecimento dos recursos básicos do Sistema Operacional Windows, editor de textos Word, planilha eletrônica Excel, programa de navegação (browser) e correio eletrônico (e-mail).



O conhecimento de informática básica é um requisito comum para muitas vagas de emprego. Como é uma área muito vasta, que engloba a pesquisa e a criação de diferentes tecnologias, a informática facilita a vida e as atividades das pessoas e de toda sociedade, simplificando atividades de trabalho e estudo, além de ser uma fonte de entretenimento.



Para participar da promoção é preciso interagir com a assistente virtual do Senac por meio dos canais de atendimento digital (WhatsApp, Facebook, Instagram ou chat do site). Ao brincar, o participante receberá o cupom de desconto, válido para os cursos com início em fevereiro.