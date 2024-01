Senai abre inscrições para 12 cursos profissionalizantes em Três Lagoas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Três Lagoas está com inscrições abertas para 12 cursos profissionalizantes, todos voltados para atender a demanda da indústria.

As aulas terão início no próximo mês para os cursos já em andamento e, para novas turmas, as aulas começam em março.

O diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos, destaca que a instituição representa uma grande oportunidade para o ingresso no mercado de trabalho. Segundo ele, o curso técnico é a porta de entrada para a indústria.

O diretor ressalta que muitas vagas deixam de ser preenchidas por falta da mão de obra qualificada.

Para este ano, os cursos presenciais disponíveis são: técnico em mecânica, técnico em celulose e papel, técnico em química, técnico em automação industrial, técnico em Logística, técnico em florestas e técnico em planejamento e controle da produção. Os semipresenciais são: técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, técnico em celulose e papel e técnico em química.

