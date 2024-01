Senai abre vagas para 12 cursos voltados para indústria em Três Lagoas

O Senai está com inscrições abertas para 1.675 vagas em cursos profissionalizantes em Mato Grosso do Sul, sendo 12 desses cursos disponíveis em Três Lagoas, todos voltados para a indústria.

O setor industrial tem apresentado um avanço significativo, refletindo em oportunidades de emprego. Em 2023, mais de 11 mil postos de trabalho foram gerados no setor, em Mato Grosso do Sul. Para conquistar essas vagas, a qualificação é fundamental, e ter uma formação técnica pode resultar em remunerações atrativas. Em 2024, o Senai planeja oferecer 1.650 vagas em dez municípios.

A variedade de cursos atende a diferentes perfis de alunos e está disponível em diversas modalidades, proporcionando oportunidades também para aqueles que já estão no mercado de trabalho, mas desejam aprimorar suas habilidades.

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio são destinados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino. As inscrições podem ser feitas através do link ou nas secretarias do Senai.

De acordo com o Senai, os salários para profissionais com formação técnica variam de R$ 4,3 mil a R$ 12,7 mil. O diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos, destaca que o Senai representa uma grande oportunidade para ingressar no mercado de trabalho.

Os cursos oferecidos pelo Senai em Três Lagoas neste início de ano incluem:

Técnico em Mecânica; Técnico em Celulose e Papel; Técnico em Química; Técnico em Automação Industrial; Técnico em Logística; Técnico em Florestas; Técnico em Planejamento e Controle da Produção; Técnico em Administração; Técnico em Eletrotécnica.

