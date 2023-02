O mês de fevereiro iniciou e, com ele, diversos setores voltam com as suas atividades normais. O Senai de Três Lagoas inicia o novo mês com a abertura de inscrições para 13 cursos técnicos.

Diante das indústrias de celulose instaladas no município e da expansão de florestas na região, a maioria dos cursos para este ano, de acordo com o diretor do Senai, Rodrigo Bastos, está com foco no setor florestal.

Confira a reportagem abaixo: