Senai de Três Lagoas oferece vários cursos técnicos para o 2º semestre

O Senai de Três Lagoas oferece vários cursos técnicos para o segundo semestre do ano. Quem busca por capacitação pode se matricular em cursos, como técnico em mecânica, eletrotécnica, celulose e papel, floresta, química.

A matrícula pode ser feita pela internet ou diretamente no Senai, a partir das 13h até às 22h. O assunto foi abordado, no programa RCN Notícias, desta terça-feira (25), durante entrevista com a coordenadora do Setor de Comunidade do Senai, Vanessa Miranda.

Confira a entrevista abaixo: