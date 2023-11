Através do Programa MS Qualifica Mais Talentos, o Senai e a Casa do Trabalhador de Três Lagoas, vão oferecer um curso de assistente de produção.

As inscrições para o curso se encerram nesta sexta-feira (17). Os interessados devem ter acima de 18 anos e de preferência quem esteja desempregado.

As aulas terão início dia 20 de novembro na sede do Senai no período vespertino.

Continue Lendo...

Mais informações pelo 99263-9000.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe entrevista sobre o assunto: