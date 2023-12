Serenata de Natal será realizada até quinta-feira; veja a programação

Na segunda-feira (18), teve início a tradicional Serenata de Natal, que traz por meio da música e dança o espirito natalino para toda população. A iniciativa da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), realizada na Praça Senador “Ramez Tebet”.

A abertura do espetáculo contou com a participação da Banda Cristo Redentor. Destacaram-se também na noite cultural o Projeto Musical AABB Comunidade “Cantando com Elas” e as talentosas integrantes do Paola Polidance, que apresentaram o espetáculo “Circo Aéreo”.

O evento, de acesso gratuito, está programado para ocorrer até quinta-feira (21), proporcionando uma programação musical diversificada para todas as idades.

Confira a programação completa:

Nesta terça-feira (19), as apresentações serão por conta da equipe de louvor e coral da Igreja Batista Besor e também, o coral da Primeira Igreja Batista, às 19h.

Na quarta-feira (20), o Grupo de Louvor ADTL irá se apresentar, além do Coral ADTL, ADTL Kids e a Orquestra ASAFE, às 19h.

Na quinta-feira (21), a serenata encerra com a Catedral Sagrado Coração de Jesus, o Padre Rogério e o Coral Diocesano, às 19h.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas