Serviço público funcionará até quarta-feira devido ao feriado de 7 de Setembro

Nesta semana, as repartições públicas encerrarão suas atividades na quarta-feira (6), devido ao feriado nacional de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, que será na quinta-feira (7).

Em virtude deste feriado, tanto a prefeitura de Três Lagoas, quanto o governo do estado, optaram por decretar ponto facultativo na sexta-feira (8).

Em relação ao comércio de Três Lagoas, a maioria das lojas estará fechada durante esse período, com algumas exceções. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sueide Silva Torres, esclareceu que, apesar dos feriados, os consumidores têm demonstrado um interesse contínuo em frequentar os estabelecimentos comerciais que optam por abrir suas portas. Isso é evidenciado pelo aumento nas solicitações autorizadas pelo sindicato para abertura durante esses períodos festivos.

Continue Lendo...

Confira a reportagem: