Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos retornam nesta quinta-feira

Com a volta às aulas, os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), oferecidos pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), também retornam nesta quinta-feira (15), para as atividades do ano de 2024.

“As atividades oficiais voltam agora, mas não deixamos as crianças paradas durante as férias, elas contaram com a colônia de férias promovida pelos serviços para que não ficassem sem um aparo neste período”, afirmou Mel Nunes, diretora de Proteção Social Básica da SMAS.

Os serviços que retornam hoje são: Banda Marcial Cristo Redentor, Pelotão Mirim, Crase, Patrulha Mirim da Polícia Militar e a Patrulha Florestinha. “Ainda há vagas para os SCFV, porém são poucas e devem esgotar rápido”, comentou a diretora.

As famílias interessadas devem procurar o Cras mais próximo para realizarem as inscrições das crianças nos SCFV. Os Cras “Ana Amélia Jorge de Oliveira”, “Ana Maria Moreira”, “Interlagos”, “Ruth Máximo Figueiras”, “São João” e “Vila Piloto” estão à disposição da população pra as matrículas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas