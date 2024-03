Servidores administrativos da Rede Municipal cruzam os braços nesta quarta-feira

Os servidores administrativos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas cruzam os braços nesta quarta-feira (20), como forma de protesto contra a falta de valorização salarial. Com isso, alguns Centros de Educação Infantil tiveram as atividades suspensas.

Nesta terça-feira (19), um grupo de servidores compareceu na sessão da Câmara Municipal, com cartazes, para protestar e pedir apoio do Legislativo para a reivindicação da categoria.

De acordo com a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, (Sinted), Isabel Borges, os servidores administrativos estão com o salário defasados, e chagam a receber até menos de um salário mínimo.

A diretora do Departamento Administrativo do Sinted, Fátima de Souza, diz que vê com muita tristeza a falta de valorização da categoria por parte do poder público. A prefeitura ainda não se posicionou sobre o assunto.

