Servidores aposentados realizam panfletagem contra cobrança da contribuição previdenciária

Os servidores públicos aposentados do Governo de Mato Grosso do Sul realizam nesta sexta-feira (19), às 16h, no Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis), no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, uma panfletagem em manifestação contra o percentual de desconto de salário.

Os manifestantes protestam contra a contribuição previdenciária, que consta na reforma da Previdência do funcionalismo proposta pelo governo estadual, hoje, uma taxa de desconto de 14% no salário dos servidores aposentados.

Segundo a servidora aposentada do Poder Judiciário, Sidimara Lopes, as manifestações são reuniões entre servidores de várias secretarias do Executivo, Legislativo e Judiciário. “Com a taxa do Imposto de Renda e mais os 14% da Previdência, nós somos taxados com quase 50% no nosso salário”, manifestou.

