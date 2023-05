Servidores da saúde participam de palestra sobre LGTFobia

Nesta quarta-feira (10), foi realizado o segundo ciclo de palestras e explanações com capacitação dos médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos e demais profissionais que atuam na Rede Municipal de Saúde para atender a população LGBT+.

A iniciativa faz parte de uma parceria com a Associação Três-Lagoense de Gays, Lésbicas e Travestis, juntamente com o conselho municipal da diversidade.

Segundo a farmacêutica Aline de Barros, o objetivo da capacitação é fazer com que os profissionais de saúde possam receber a comunidade LGBT+ da melhor forma.

Em todo o Mato Grosso do Sul, até o mês de abril deste ano, foram contabilizados 21 casos de injúria por LGBTfobia e cinco de discriminação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro ciclo de palestras sobre essa questão foi promovido no final do mês de abril, e dedicado aos servidores da saúde que atuam no atendimento da população, agentes comunitários de saúde, farmacêuticos e técnicos.

O presidente da Associação Três Lagoense de Gays, Lésbicas e Travestis, Edmílson Cardoso, explica que as unidades de saúde precisam colocar em prática os protocolos de atendimento que já existem para a comunidade LGBT+.

Confira a reportagem completa: