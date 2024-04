Servidores de Três Lagoas são selecionados para a 19ª Mostra Nacional "Brasil, aqui tem SUS"

Dois servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de Três Lagoas, receberam, na quinta-feira (11), em Campo Grande, premiações na 9ª Mostra Mato Grosso do Sul, “Aqui tem SUS!”, nas categorias Experiências Exitosas e ImunizaSUS.

Ao todo, nove servidores levaram trabalhos exitosos para o evento, sendo que, destes, dois foram selecionados para a etapa nacional; o primeiro prêmio, apresentado dentro da 2ª Oficina Etapa Estadual Projeto Imuniza SUS, foi o da servidora Fernanda Marega Nery Ruiz, com o título “Declaração de Vacinação Atualizada (DVA)”, ficando em 1º lugar.

Se tratando de uma estratégia de vacinação de qualidade para o município, o trabalho visou à expansão e aplicação em outros. A DVA fortaleceu a imunização escolar, aumentando as doses aplicadas e alcançando metas vacinais, com parcerias entre educação e saúde, promovendo a comunicação e a importância da atualização vacinal para prevenir doenças.

O segundo trabalho selecionado foi dentro da 9ª Mostra MS de Experiências Exitosas, com o servidor Flávio Arce Silva com o trabalho “Hora do café: espaço de diálogo com familiares do Caps”. A “Hora do Café”, lançada em 2023 pelo Caps-AD, oferece apoio crucial aos familiares de pacientes em tratamento. Com encontros mensais mediados por profissionais da equipe, o grupo promove troca de experiências e fortalecimento da rede de apoio, proporcionando melhorias significativas na vida dos participantes, tanto social quanto pessoal.

Com isso, Três Lagoas (com dois trabalhos) e outros 10 trabalhos de outros municípios de MS, seguem para a etapa nacional na 19ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”, no período de 30 de junho a 3 de julho, em Porto Alegre (RS).

De acordo com a secretária da pasta de Saúde, Elaine Fúrio, essa é mais uma vitória para a saúde de Três Lagoas. “Sempre incentivamos que os servidores explorem novas ferramentas e métodos. Todos os nove trabalhos que enviamos são grandiosos e muito bem elaborados e conseguimos maior destaque em dois. Parabéns a todos os envolvidos e agradeço pelo empenho e dedicação”, comentou.

Além da secretária, representaram a cidade, a diretora de Saúde da SMS, Katia Lira Orsi, e a diretora de Assistência à Saúde, Julia Orsi, além de servidores e demais profissionais que levaram os trabalhos exitosos para a mostra.

Sobre a mostra

Os 58 trabalhos selecionados para esta etapa estadual passaram por uma avaliação de duas etapas: uma virtual e outra presencial. Na Mostra, os municípios foram analisados com base em critérios de relevância, inovação, aplicabilidade e resultados alcançados.

O ImunizaSUS foi analisado quanto à contribuição para o fortalecimento das ações, ampliando o acesso da população às vacinas, enfrentando os desafios no percurso e promovendo ações que podem ser adaptadas e promovidas em outras regiões.

A premiação foi concedida pelo Conselho de Secretarias de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (Cosems/MS). Os trabalhos premiados representarão Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional do Conasems, que será em Porto Alegre (RS).

