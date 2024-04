Servidores municipais terão reajuste acima da inflação

O projeto de lei que concede reajuste salarial de 6,79% aos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Três Lagoas foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e sancionado pelo prefeito Ângelo Guerreiro, nesta semana. Cerca de 3,6 mil funcionários públicos municipais serão beneficiados com a proposta, exceto os profissionais e trabalhadores administrativos da educação.

A norma precisava ser aprovada ainda na primeira semana do mês de abril, devido à Legislação de ano eleitoral, que restringe o aumento salarial ao funcionalismo público no período de seis meses que antecedem as eleições.

O reajuste foi considerado como “significativo” pela categoria, que recebeu um ganho de 2,29% a mais que a inflação atual, que está na casa dos 4,5%. A regra também prevê que o salário reajustado seja pago a partir do mês de maio, junto com o saldo retroativo ao mês de março.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Luciana Braçal, a categoria esteve em tratativas com o Legislativo e o Executivo desde o mês de fevereiro, mas, ainda assim, nem todas as demandas foram atendidas. “Poderia ter sido ainda melhor, se nós tivéssemos conquistado um aumento nos vales alimentação e refeição, que não foram contemplados”, disse.

Para este ano, o sindicato ainda pretende regularizar o plano de carreira dos servidores públicos. A demanda tem sido discutida há alguns anos pelos servidores, mas pode ser destravada ainda em 2024. O líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Empke Júnior, o Tonhão (PSDB), participa das negociações para dar andamento à proposta: “Nós temos que organizar o ordenamento jurídico e revogar as disposições anteriores. Estamos trabalhando para que as classificações sejam claras e transparentes. Acredito que nos próximos dias teremos novidades sobre essa tramitação.”