A sessão dessa terça-feira (12), na Câmara Municipal de Três Lagoas, foi marcada por protesto por parte dos servidores aposentados do governo do estado. Com faixas e cartazes, servidores aposentados lotaram o plenário do Legislativo para protestar contra o desconto de 14% nos salários e pensões, fruto da Reforma Previdenciária no Mato Grosso do Sul.

Os manifestantes pediram a intermediação dos vereadores junto aos deputados estaduais para que esse reajuste seja retirado das aposentadorias, pois anterior a decisão do governo passado, eles não pagavam esse percentual.

Continue Lendo...

Liderado pelo presidente da Câmara, Cassiano Maia, um grupo de vereadores se reuniu com representantes dos servidores para definir de que maneira o Legislativo pode contribuir para resolver o impasse. Ficou decidido que será elaborada uma minuta, a qual será aprovada na sessão da próxima semana e depois encaminhada ao governo do estado e Assembleia Legislativa. Segundo Cassiano Maia, o documento será em apoio aos servidores para que seja revisto esse desconto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em todo Mato Grosso do Sul, são quase 30 mil servidores aposentados e pensionistas.

Veja a reportagem abaixo: