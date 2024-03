Sesi oferece curso gratuito de robótica para crianças em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de robótica para a comunidade, principalmente, estudantes de escola pública, em Três Lagoas. O curso visa proporcionar desenvolvimento de habilidades cognitivas, desafios complexos, raciocínio lógico e capacidade de soluções criativas para problemas do mundo real com trabalho em equipe e socialização.

O curso é ofertado pelo Sesi em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, voltado para crianças de 7 a 11 anos. As aulas vão acontecer uma vez por semana, com duração de 2h. As inscrições devem ser feitas na sede da biblioteca do Sesi, rua Irmãos Cameshi, 688, bairro Parque São Carlos.

Outra local para inscrição é na biblioteca do Sesi na rua José Amílcar Congro Bastos, 1125 - Centro, no bairro Vila Nova. É necessário apresentar documentos pessoais, documentos do responsável, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

O Sesi é voltado para a indústria e atua na qualificação da população de Três Lagoas para uma mão de obra qualificada. Para a monitora do Sesi, Glaucia Jaqueline, “a partir do momento que se investe na educação da criança, ela estar apta e preparada para um futuro promissor”, destacou.

Confira na entrevista abaixo: