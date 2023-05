Sessão da Câmara é marcada por assuntos polêmicos

A sessão desta terça-feira (9) da Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por assuntos polêmicos, entre eles, a taxa de lixo, que foi suspensa por 90 dias, e reajuste do subsídio do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que a Justiça determinou o cancelamento do aumento salarial.

Entre os debates, indicações e requerimentos, projetos importantes também entraram em tramitação. Um dos projetos autoriza o Poder Executivo a ceder área à Fibrax Solutions, empresa voltada à fabricação de mantas úmidas com rejeitos de celulose. Serão investidos R$ 2.208.850,00 e criados 20 empregos diretos.

Outro projeto prevê a cedência em comodato, para posterior doação, área à empresa Boreste Indústria e Comércio de ligas. A empresa já está instalada em Três Lagoas, por meio de um contrato de locação da área pública, há três anos. Para uso do espaço, a empresa pretende investir cerca de R$ 1,7 milhão em melhorias e R$ 9,7 milhões totais, incluindo equipamentos e maquinários. De acordo com o projeto, já são oferecidos 17 postos de trabalho, com crescimento da demanda, a empresa deverá ampliar sua produção.

Ambos os projetos seguiram para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.

