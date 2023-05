Sete bairros de Três Lagoas apresentam mais casos de dengue

O mapeamento é uma das mais novas estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde no combate às arboviroses causadas pelo Aedes Aegypti. O mapa se refere à incidência de casos da dengue na 18° semana epidemiológica que começou no dia 30 de abril e terminou no dia 6 de maio.

As áreas verdes são consideradas livres de focos de mosquito e de casos positivos de dengue. Os locais com coloração amarela e alaranjada apresentam poucos focos e casos. Os locais marcados com a coloração vermelha são os que mais apresentam casos da doença. São eles: Novo Oeste, Maristela, Vila Haro, São Carlos, Paranapungá, Vila Nova e a Vila Piloto.

O projeto é desenvolvido por alunos e professores de graduação e pós graduação do curso de geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

