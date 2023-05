Sete novos casos de chikungunya em uma semana

Depois do alerta com os casos de dengue, que dispararam em Três Lagoas, neste ano, os números da chikungunya também não são dos melhores. Em apenas uma semana, sete pessoas receberam o diagnóstico positivo da doença, também provocada pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados constam no último boletim epidemiológico da Saúde. Ao todo, a cidade registrou oito casos confirmados, levando em consideração que um deles, se refere à primeira semana do mês de maio. Já a quantidade de casos povoáveis e ainda aguardam resultados chega a 10.

A taxa representa um aumento de 98% em relação ao número de casos no mesmo período de 2022.

Apesar do aumento de casos em apenas sete dias, a cidade está com baixa incidência (6,5) casos de chikungunya. Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 863 pacientes com a doença.

DIFERENÇA

Segundo o médico de família e comunidade do Setor de Vigilância Epidemiológica, Vinícius Neves, há suspeita de que haja ainda mais notificações de chikungunya, assim como de zika, uma vez que outros pacientes sintomáticos estão sob investigação.

Ele ressalta que as três doenças, em geral, apresentam sintomas semelhantes, porém, alguns sinais mais específicos chamam a atenção para cada uma delas.

A chikungunya causa febre, dores intensas nas articulações, dor nas costas, dores pelo corpo, erupções avermelhadas na pele, dor de cabeça, náuseas e vômitos, dor retro ocular, dor de garganta, calafrios, diarreia ou dor abdominal (principalmente em crianças).

A doença pode deixar os pacientes incapacitados total ou parcialmente, por meses ou anos, em razão de dores articulares crônicas.

Quando a pessoa é acometida pela zika, a coceira e as manchas na pele aparecem de forma mais intensa. “Dengue e chikungunya também demonstram esses sinais, mas na zika eles são mais fortes”.