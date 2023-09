Setembro chega com previsão de altas temperaturas acompanhadas de chuvas acima da média

Durante o mês de setembro, a costa leste de Mato Grosso do Sul enfrentará condições climáticas desafiadoras, com fortes ondas de calor, além da ocorrência de chuvas e ventanias. Esses efeitos estão relacionados ao fenômeno El Niño.

O fenômeno El Niño, conhecido como efeito acoplado, tem seu início com as mudanças de temperatura na região do Oceano Pacífico Equatorial. Essas alterações térmicas alteram os padrões atmosféricos, afetando o clima em várias partes do mundo. No Brasil, os principais efeitos observados são o calor intenso e as tempestades.

Segundo informações fornecidas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a maior parte do estado de Mato Grosso do Sul experimentará chuvas que devem ficar acima da média histórica. Na região leste do estado, é esperada a ocorrência de tempestades acompanhadas por rajadas de vento e raios, com precipitações variando entre 0-40 mm.

