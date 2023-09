Setembro será de calorão e possíveis tempestades

As previsões meteorológicas para o mês setembro serão de condições climáticas desafiadoras na Costa Leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com um relatório divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), haverá fortes ondas de calor acompanhadas de rajadas de vento, raios e chuvas acima da média histórica, com precipitações variando entre 0-40 mm, até eventuais quedas de granizo.

Os efeitos climáticos estão relacionados ao fenômeno EI Niño, que tem seu início com as mudanças de temperatura na região do Oceano Pacífico Equatorial. Essas alterações térmicas mudam os padrões atmosféricos, afetando o clima em várias partes do mundo. No Brasil, os principais efeitos observados são o calor intenso e as tempestades.

Para os moradores de Três Lagoas, as altas temperaturas atrapalham a rotina. “Está muito quente e abafado. Está difícil para trabalhar”, expressou a atendente Maria José Cardoso. As temperaturas podem chegar a 38ºC, em setembro, na cidade.

Continue Lendo...

Na última semana do mês de agosto, famílias tiveram vários prejuízos decorrentes a um temporal e queda de grazino, em Três Lagoas. Diversas casas tiveram o telhado arrancado pelo vento e vários cômodos inundados.