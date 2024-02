Setor de Serviços é destaque na geração de empregos em Três Lagoas

Três Lagoas é um dos municípios de Mato Grosso do Sul que se destaca pela geração de empregos. Ao longo de 2023, demonstrou um saldo positivo de contratações.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, o município contratou 29.588 trabalhadores e desligou 27.789, resultando em mais contratações do que demissões.

De acordo com o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais, entre os segmentos que mais contribuíram para essa geração de empregos, o setor de serviços se destacou. Em seguida, o comércio varejista e atacadista ocupou a segunda posição, seguido pela indústria, o setor agroflorestal e, por último, o de construção.

Dentro do segmento industrial, o setor florestal se destacou como um dos principais geradores de oportunidades de emprego, em Três Lagoas. O setor agropecuário também se sobressaiu na geração de empregos, mas não pela pecuária e agricultura, e sim devido às indústrias de celulose.

Os dados do Caged revelam que o comércio foi o segundo setor que mais contratou em 2023, criando 408 novas vagas ao longo do ano.

Conforme ressaltado pelo administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todos os segmentos, em Três Lagoas, encerraram 2023 com um saldo positivo na geração de empregos.

