Setor de serviços é um dos que mais contribui para a geração de empregos em Três Lagoas

Três Lagoas foi a segunda cidade em Mato Grosso do Sul que gerou empregos em janeiro

Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu, 2.107 - saldo de 628 vagas abertas. O destaque para o primeiro mês do ano foi o setor de serviços que contratou 1.803 trabalhadores e desligou 769 - saldo de 314 vagas.

A indústria foi o segundo setor que mais contratou, resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro, seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho. A agropecuária teve saldo positivo de 112 vagas. O comércio foi o único setor que fechou com saldo negativo em janeiro (- 45 vagas). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na semana passada.

A cidade que mais gerou empregos em Mato Grosso do Sul em janeiro foi Ribas do Rio Pardo, que teve saldo positivo de 1.247 vagas. As oportunidades de emprego são fruto da construção da fábrica de celulose da Suzano no município.

Três Lagoas foi a segunda cidade que mais gerou empregos no Estado em janeiro, seguida por Nova Alvorada do Sul, que registrou saldo positivo de 467 vagas. Em quarto aparece Costa Rica com 256 novos postos de trabalho abertos. Campo Grande teve saldo positivo de 102 vagas e Dourados 228.