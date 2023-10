Setor gastronômico de Três Lagoas qualifica 120 pessoas

Ao menos 120 profissionais foram qualificados para atuarem no setor gastronômico de Três Lagoas por meio da da Suzano em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste). Lançado no segundo semestre de 2022, o projeto é uma iniciativa da companhia com o objetivo de promover a geração de trabalho e renda e, consequentemente, contribuir com a redução de desigualdades sociais no município e região. Até o momento, foram sete cursos de formação realizados por meio da parceria, com uma taxa de inclusão de mercado de trabalho de 67,2% (80 pessoas).

O resultado da iniciativa foi comemorado por Giordano Bruno Barbosa Automare, gerente Executivo de Desenvolvimento Social da Suzano. "A Suzano assumiu o compromisso público de combater desigualdades sociais nas regiões onde atua e este projeto mostra que estamos no caminho certo. O índice de aproveitamento registrado até o momento é de quase 70%, isso sem contar os participantes que já estavam contratados e viram no projeto uma chance de alcançar novas oportunidades. Estamos falando de, em muitos casos, pessoas que cozinhavam em casa e que hoje estão atuando no mercado de trabalho, gerando renda para suas famílias, o que resulta em uma média de 360 pessoas beneficiadas direta e indiretamente pela ação", destaca o gestor.

A iniciativa está alinhada às metas de longo prazo da companhia, também conhecidas como compromissos para renovar a vida, de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas regiões onde a empresa mantém operações. "Na Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo e qualificar profissionais para o setor gastronômico é contribuir para o desenvolvimento sustentável da região, geração de trabalho e renda, melhora o atendimento e os serviços ofertados e para aquecer o mercado como um todo", completa Automare.

Geração de renda

De acordo com Marco Antônio Júnior, presidente da Abrasel, a iniciativa atende tanto as pessoas que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho ou em geração de renda complementar quanto o setor, que carece de profissionais qualificados. "Mesmo com o projeto, o deficit de mão de obra qualificada aumentou, já que novos empreendimentos gastronômicos foram abertos e outros tiveram um aumento de demanda devido ao forte aquecimento da economia local. Muitas cozinhas tiveram que dobrar sua capacidade de atendimento, sendo assim o projeto foi e continua sendo de vital importância para conexão entre o empresário que busca este profissional e quem está fora do mercado de trabalho e deseja se qualificar", reforça Marco Antônio Junior.

Márcia Bezerra dos Santos de Paula, 42 anos, foi uma das pessoas beneficiadas pela iniciativa. Após três anos de buscas, ela alcançou por meio do curso de auxiliar de cozinha básico e de hamburger, a esperada oportunidade no mercado de trabalho. "Eu não estava trabalhando na época, não tinha experiência no setor e consegui entrar no mercado de trabalho qualificada. Para mim e para a minha família, teve um efeito muito positivo, aumentou a nossa renda. Essa parceria da Suzano com a Abrasel é de muita importância, pois ela dá oportunidades para pessoas com instabilidade financeira, como era o meu caso, de se colocar no mercado de trabalho. Então, só tenho a agradecer e quero participar de outros cursos, se eu puder", completa. Márcia é mãe de dois filhos, um de 12 anos e um de cinco anos.

A expectativa é fechar o ano com o total de 180 pessoas qualificadas por meio da parceria. Entre os cursos que devem ocorrer até o fim do ano estão: cozinheiro(a); auxiliares de cozinha básica, italiana e sushiman, e confeiteiros(as). Após as formações, os participantes terão o apoio da associação no direcionamento para essas vagas, conforme perfil de cada um, e monitoramento posterior.

Inscrições

Para participar dos cursos promovidos por meio da parceria entre Abrasel e Suzano, as pessoas interessadas podem procurar a sede da Abrasel, localizada na praça de alimentação do Shopping Três Lagoas (de segunda à sábado, das 11h às 19h), ou buscar informações sobre os pré-requisitos no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) de Três Lagoas. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 98136-8753 ou no Perfil da Abrasel no Instagram @abraselcostalestems.