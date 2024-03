Setor industrial de base florestal impulsiona geração de emprego

Com vagas de sobra nos mais variados setores e previsão de um aquecimento ainda maior para o mercado de trabalho por conta da instalação de novas indústrias, Mato Grosso do Sul é considerado um dos principais destinos neste momento para quem está em busca oportunidades.

Não é de hoje que sobram vagas de emprego em várias regiões de Mato Grosso do Sul e na Costa Leste não é diferente. Em Três Lagoas e região, 2024 começou com muitas oportunidades de emprego e o mercado está bem aquecido. O setor industrial de base florestal tem sido um dos responsáveis por movimentar o mercado de trabalho sul-mato-grossense.

Continue Lendo...

Eldorado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2023, a Eldorado Brasil contratou mais de mil pessoas. Neste início de 2024, a empresa já admitiu 200 funcionários. Segundo a coordenadora de Recursos Humanos da empresa, Gleice Fernanda Melero, a Eldorado está com mais de 200 vagas em aberto em diversas áreas, abrangendo desde diretoria industrial até posições em campo e na área de transportes. Essas oportunidades representam uma variedade de níveis de experiência e habilidades, buscando atender às necessidades crescentes da empresa em um mercado dinâmico.

Uma novidade neste ano são os programas de entrada no mercado profissional oferecidos pela empresa. Gleice destaca que programas para estagiários e jovens aprendizes estão com inscrições abertas, oferecendo oportunidades para aqueles que estão buscando iniciar a carreira e adquirir experiência no setor. Atualmente a Eldorado Brasil conta com mais de 5,2 mil colaboradores diretos.

Suzano

De janeiro a dezembro de 2023, somente para atender a Unidade de Três Lagoas, a Suzano contratou 848 novos colaboradores para atuarem em suas operações. Deste total, 713 foram voltadas para as operações florestais e 135 para as atividades industriais. Somente no primeiro bimestre de 2024, a Suzano abriu 143 vagas para Três Lagoas e região, sendo 33 para atender a indústria e 110 para o setor florestal. Atualmente, a Suzano mantém seis mil postos de trabalho em Três Lagoas e região entre diretos e indiretos. Deste total, 3.153 são próprios da companhia, sendo 821 da indústria e 2.339 na operação florestal.

A fábrica da empresa, em Ribas do Rio Pardo, que ainda não entrou em operação, já emprega mais de 1,9 mil profissionais, sendo cerca de 1,3 mil na operação florestal e mais de 600 pessoas na indústria. Somando as duas unidades, de Três Lagoas e de Ribas, até o fim de 2024, a companhia vai chegar a nove mil postos de trabalho gerados em MS, entre diretos e indiretos. “A companhia segue com o seu compromisso de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de toda a região”, destacou Mônica Catânia, gerente de Gente e

Gestão da Suzano em Três Lagoas.

Arauco

A Arauco que está em processo de instalação de uma fábrica em Inocência, já começou a contratação de trabalhadores para a operação florestal, iniciada há alguns anos. Cerca de 1.300 trabalhadores foram contratados, bem como aproximadamente 200 fornecedores regionais.