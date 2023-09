Setor industrial gera 615 vagas de emprego em Três Lagoas

No período de janeiro a julho de 2023, a indústria de Mato Grosso do Sul gerou mais de 9,5 mil novos empregos. Em Três Lagoas, também houve um saldo positivo na geração de empregos na indústria, com a criação de 615 novas vagas com carteira assinada.

De acordo com o levantamento do Radar Industrial da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), o setor industrial do estado abriu 525 postos de trabalho formais em julho, resultado de 7.851 contratações e 7.326 demissões. No acumulado de janeiro a julho, a indústria contribuiu com a abertura de 9.541 vagas, resultado de 60.641 contratações e 51.100 demissões, representando uma parcela significativa de 35% do total de empregos criados no estado durante esse período.

Em relação aos municípios, constata-se que 56 deles apresentaram um saldo positivo na contratação de trabalhadores no setor industrial, de janeiro a julho de 2023, resultando na criação de 10.080 vagas. Segundo dados do Caged, em julho, Ribas do Rio Pardo foi o município que mais contratou, especialmente devido à construção da fábrica de celulose da Suzano. Três Lagoas ficou em segundo lugar entre as cidades que mais empregaram em julho, considerando as vagas de emprego com carteira assinada em todos os setores.

