Sexta-feira amanhece com chuva e previsão de tempestade para Três Lagoas

A sexta-feira (17), será de muitas nuvens e com chuva durante todo o dia e à noite, em Três Lagoas. O carnaval será marcado por avanço de frente fria, chuvas e temperaturas mais amenas em toda região Leste de Mato Grosso do Sul.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuvas intensas podem atingir acumulados superiores a 50 mm. Além da previsão de tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento em boa parte do Estado.

A temperatura em Três Lagoas estará em elevação, a mínima registrada nesta sexta foi de 25°C, e a máxima não passa dos 32°C.

No sábado (18), será de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 23°C, e a máxima de 32°C

Este cenário não muda no domingo (19), o dia será nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros registraram, a mínima de21°C, e a máxima de 28°C.