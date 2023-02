Sexta-feira começa com chuva forte e tem previsão de mais chuva ao longo do dia

Depois de uma madrugada de chuva forte em Três Lagoas, a sexta-feira (24), será de sol entre nuvens, e com chuva a qualquer hora.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas a forte. Não estão descartadas tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento na costa Lesta de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com Cemtec, as chuvas podem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, devido o transporte de umidade e aquecimento diurno. Os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora.

Em Três Lagoas a temperatura mínima foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 29°C.

No final de semana a previsão é de mais chuva com possibilidade para tempestade.

No sábado (25), será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Os Termômetros devem registrar a mínima de 24°C, e a máxima de 34°C.

Já no domingo (26), o cenário não muda, chove durante todo o dia. A temperatura deve ficar entre 24°C de mínima, e a máxima de 34°C.