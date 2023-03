Sexta-feira de céu aberto e máxima de 35°C em Três Lagoas

Sexta-feira (24), será de céu aberto, calor e tem previsão de chuva à tarde, e à noite, em Três Lagoas. A previsão do tempo indica tempo com sol e temperatura de 35°C. No entanto, espera aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas devem ser de intensidade fraca a moderada na costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a previsão emitido pelo Cemtec, os modelos de previsão indicam redução do volume das chuvas quando comparado aos primeiros 15 dias de março.

Essa diminuição está relacionada à presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, que favorece o tempo quente e seco, principalmente na região do Bolsão.

Os termômetros estão em elevação, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.

Para o final de semana o calor fará presente, e tem previsão de pancadas de chuvas no sábado (25), e domingo (26), no período da tarde. Os termômetros devem chegar aos 36°C.