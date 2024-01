Sexta-feira de muito calor e não tem pevisão de chuva para Três Lagoas

A previsão do tempo para esta sexta-feira (5), indica tempo estável, sol com muitas nuvens e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), neste cenário não estão descartadas chuvas típicas de verão, em que chove em alguns locais enquanto outros sofrem apenas um aumento de nebulosidade.

Ainda de acordo com Cemtec, essas instabilidades ocorrem em todo Mato Grosso do Sul, devido ao aquecimento diurno combinado à disponibilidade de umidade, com destaque para as regiões Centro-Norte, Pantaneira e Leste do Estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.