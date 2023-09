Sexta-feira será de tempo estável e calorão em Três Lagoas

Sexta-feira (8), será de céu aberto, sol forte e altas temperaturas, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), chuva mesmo apenas na região Centro-Sul onde tem previsão de tempestade com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Na demais regiões do Estado tempo estável.

A causa dessas instabilidades é o avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

Em Três Lagoas, a sexta-feira começou com temperaturas elevadas, a mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.