Sexta-feira de tempo estável e os termômetros devem registrar 32°C de máxima

A sexta-feira (5), será de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica estável em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul devido ação de uma massa de ar seco que favorece clima quente e seco.

Para o final de semana o cenário não deve mudar, as manhãs serão mais frias, mas no decorrer do dia as temperaturas estarão em elevação, não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.