Sexta-feira de tempo instável e com previsão de chuva para Três Lagoas

A previsão para sexta-feira (13), é de tempo instável com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em Três Lagoas, o dia será de sol com muitas nuvens, período nublado, com chuva a qualquer hora.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados (que são áreas alongadas de baixa pressão atmosférica), aliado a combinação de calor e umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 24°C, e a máxima pode ultrapassar os 30°C.

Para o final de semana tem mais previsão de chuva, no sábado (14), será de sol com chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros devem registrar, mínima de 23°C, e a máxima de 33°C.

No domingo (15), o tempo não muda, com chuva rápida durante todo o dia. Os termômetros continuam em elevação, a mínima será de 23°C, e a máxima podendo chegar aos 34°C.