Para esta sexta-feira (19), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) aponta tempo firme e variação de nebulosidade, em Mato Grosso do Sul.

Porém, não estão descartadas pancadas de chuva de forma isolada, com precipitação em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho é registrado apenas aumento de nebulosidade.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar a 37°C.