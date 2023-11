Sexta-feira é de calorão e com previsão de chuva em Três Lagoas

A previsão para esta sexta-feira (3) é de tempo instável, com altas temperaturas e variação de nebulosidade, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuva em todo o estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades atmosféricas ocorrem devido a perturbações em vários níveis da atmosfera combinadas ao intenso fluxo de calor e umidade.

Em Três Lagoas, a mínima será de 25°C e, a máxima, atingirá os 37°C.

Em Anaurilândia, a temperatura mínima será de 23°C e máxima de 32°C; em Paranaíba, irá variar entre 25°C e 38°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 25°C e máxima de 38°C; Inocência apresentará mínima de 23°C e máxima de 37°C; por fim, Água Clara terá mínima de 23°C e máxima de 37°C.