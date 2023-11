Sexta-feira será de calorão e tem previsão de chuvas isoladas em Três Lagoas

Sexta-feira (10), será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Além disso, não está descartado a possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada principalmente nas regiões centro-sul, e leste de Mato Grosso do Sul.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, existe ainda a probabilidade para a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, pontualmente, queda de granizo.

De acordo com o site Climatempo, a temperatura mínima em registrada em Três Lagoas, foi de 24°C e a máxima pode chegar aos 38°C.