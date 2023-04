Sexta-feira será de céu nublado e com previsão de chuva em Três Lagoas

A previsão para sexta-feira (14) em Mato Grosso do Sul indica tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidade e chuvas no Estado.

Chuvas de intensidade fraca a moderada devem acontecer durante a tarde em algumas cidades. Em Três Lagoas, a sexta será de sol com muitas nuvens durante o dia. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica períodos nublado, com chuva a qualquer hora do dia.

A temperatura mínima, em Três Lagoas, deverá ser de 22°C e, máxima, de 31°C.